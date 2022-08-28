التحفظ على منتجات غذائية مجهولة المصدر وإرسالها للمعمل بالدقهلية

فريق المحافظات

شنت مديرية التموين بالدقهلية، حملة داخل مركز المنصورة، للمرور على المحال التجارية للتأكد من المواد الغذائية المقدمة للجمهور ومدى صلاحيتها، وشارك فى الحملة عدد من مفتشى مديرية التموين بالدقهلية، ومدير عام شئون التجارة والرقابة، ورئيس قسم الرقابة التجارية بالمديرية.

وأسفرت الحملة عن، تحرير محضر سلع غذائية مجهولة المصدر، وتم التحفظ على 59 كرتونة عصائر وتحرير محضر غش تجارى، لمصنع أعلاف، وتم التحفظ على 5 أطنان و300 كجم، أعلاف متنوعة وذلك لوجود نقص فى البيانات والتحفظ على 100 كرتونة نسكويك، وكرتونة لبن بودرة، 100كرتونة مرقة دجاج.

وتم تحرير 3 محاضر لمحلات متنوعة الأنشطة، لعدم وجود شهادات صحية، تم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفات السالف ذكرها، وتحويلها للنيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات، وقامت اللجنة المشاركة بالحملة، بسحب بعض العينات، من الأصناف المتحفظ عليها وإرسالها للتحليل المعملى، للتأكد من مدى صلاحيتها وتقديمها للمستهلك.

وأكد السيد محمد دايرة وكيل مديرة التموين بالدقهلية، أن الحملات تأتى فى إطار حرص المديرية، بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للحفاظ على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى فى مواجهة المخالفين.