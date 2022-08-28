اليوم السابع
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التحريات تكشف ملابسات اشتعال حريق شقة في العمرانية

الأحد، 28 أغسطس 2022 02:49 م
التحريات تكشف ملابسات اشتعال حريق شقة في العمرانية حريق شقة سكنية - أرشيفية
بهجت أبو ضيف

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توصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى عدم وجود شبهة جنائية في حريق اشتعل بشقة بمنطقة العمرانية، وتم الاستماع لأقوال المقيمين بالشقة، ولم يشتبهوا في نشوب الحريق جنائيا. 
 
وعاين رجال المباحث الشقة، لتحديد حجم التلفيات، التي لحقت بمحتوياتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لانتداب المعمل الجنائي لإجراء معاينة وبيان سبب الحريق، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من شقة بالعمرانية. 
انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات، قبل امتداده للعقارات المجاورة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 

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