اليوم السابع
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الأحد، 28 أغسطس 2022 11:56 م
أكرم القصاص
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البحرين واليابان تبحثان سبل تعزيز التعاون القانوني

الأحد، 28 أغسطس 2022 11:00 م
البحرين واليابان تبحثان سبل تعزيز التعاون القانوني البحرين - أرشيفية
أ ش أ

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بحث وزير الشؤون القانونية البحريني السيد يوسف عبد الحسين خلف، خلال لقائه سفير اليابان بالمملكة مياموتو ماسايوكي، مجالات التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات في المجال القانوني.


ونوه الوزير البحريني - وفقا لوكالة الأنباء البحرينية - بالعلاقات المتينة التي تربط بين البلدين وحرص مملكة البحرين على تطوير مسارات التعاون لتشمل آفاقاً أرحب بما يحقق الأهداف الثنائية المشتركة.


من جانبه، أشاد سفير اليابان بجهود مملكة البحرين في الارتقاء بالقطاع القانوني، مؤكداً تطلع بلاده إلى تعزيز مجالات التعاون بين البلدين في كافة المجالات.


البحرين

اليابان

اليابان والبحرين

العلاقات البحرينية اليابانية



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