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الإسكان: 35% من مساحة جزيرة الوراق ستكون مناطق خضراء متاحة لكل المصريين

الأحد، 28 أغسطس 2022 11:39 م
الإسكان: 35% من مساحة جزيرة الوراق ستكون مناطق خضراء متاحة لكل المصريين الدكتور عبد الخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية
كتب محمد شرقاوى

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أكد الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أن تطوير جزيرة الوراق هدفه الرئيسي المواطن الموجود في الجزيرة أو الساكن في القاهرة الكبرى بشكل عام، موضحا أن مخطط تطوير الجزيرة يستهدف بناء 30% من مساحتها للسكن، وبناء مناطق خضراء على 35% من المساحة ستكون متاحة أمام كل المصريين، وباقي المساحة خدمات فندقية وثقافية وتجارية.
وأضاف، خلال مداخلة ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن مشروع تطوير جزيرة الوراق هو واحد من 17 مشروعا آخر لتطوير الجزير النيلية.
ولفت "إبراهيم"، إلى أن الهدف من تطوير جزيرة الوراق ليس كما تردد من أجل بيعها للمستثمرين، بدليل أن الدولة قررت بناء 4000 وحدة سكنية، من أجل سكان الجزيرة الراغبين في الإقامة فيها بعد تطويرها، ولكن الهدف هو تطوير مكان غير مخطط يفتقر للخدمات.
وأكد مساعد وزير الإسكان، أن مصر تعاني من أزمة العمران غير المخطط في المدن والقرى، لأن هذا النوع من البناء يسبب مشاكل كبيرة.
وتابع: "العمران الموجود في جزيرة الوراق غير مخطط، ومن حق المواطن أن يكون لديه سكن مناسب ومرافق جيدة، ومن هنا جاءت فكرة التطوير".
 

الاسكان

جزيرة الوراق

المصريين

محمد الباز



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