"الإرشاد الزراعى ببورسعيد": 4000 فدان منزرعة بمحصول القطن هذا العام

بورسعيد محمد فرج

أكد المهندس على سليمان، مدير الإرشاد الزراعى ببوسعيد، خلال تصريحات صحفية لـ"اليوم السابع"، أنه تم عقد ندوة حقلية لمحصول القطن ضمن الحملة القومية للنهوض بالمحصول للموسم الزراعى 2022 بالقطاع الزراعى ببورسعيد وبحضور الدكتور أحمد عبد المغنى رئيس الفريق العلمى ببورسعيد والمهندس سعد محروس عبد المعطى متابع الإدارة المركزية للإرشاد الزراعى وتحت إشراف الدكتور حسنى عطية مدير عام مديرية الزراعة ببورسعيد.

وأشار إلى أنه تبين أن الحالة العامة لمحصول القطن جيدة وتمت التوصية بضرورة إجراء الرى في المواعيد المناسبة للنباتات وعدم التغريق أو التعطيش وإجراء الفحص الدوري للزراعات أولا بأول والإبلاغ الفورى عن وجود أى إصابة والرش الفورى فى حالة وجود أى إصابة بالمبيدات الموصى بها.

وأكد "سليمان " أن المنزرع بالقطاع الزراعى ببورسعيد حتى تاريخه بناء على الحصر الفعلى على الطبيعة هو 4019 فدانا و10 قراريط .



محصول القطن