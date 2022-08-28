اليوم السابع
Ads
الأحد، 28 أغسطس 2022 02:06 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الأوقاف تنظم أمسية دينية للمبتهلين من مسجد الإمام الحسين الثلاثاء المقبل

الأحد، 28 أغسطس 2022 12:32 م
الأوقاف تنظم أمسية دينية للمبتهلين من مسجد الإمام الحسين الثلاثاء المقبل مسجد الإمام الحسين
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة الأوقاف، تنظيم أمسية ابتهالية مع كبار المبتهلين، وذلك في إطار دور وزارة الأوقاف الريادي في عمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، ونشر سماحة الإسلام، وإحياء دولة الابتهال الديني.
 
وأوضحت الوزارة أن الأمسية ستتضمن إنشاد قصيدة البردة للإمام شرف الدين البوصيري من مسجد سيدنا الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة، عقب صلاة العشاء مباشرة، والدعوة مفتوحة للجميع.
 

وفيما يلى المبتهلين المشاركين في الأمسية: 

 

1. المبتهل/ عبد اللطيف وهدان.
2. المبتهل/ شريف عبد المنعم خليف.
3. المبتهل/ محمد الصعيدي.
4. المبتهل/ احمد البشتيلي.
5. المبتهل/ ابراهيم راشد.
6. المبتهل/ محمد الجزار.
7. المبتهل/ أحمد أبو خطوة.
8. المبتهل/ بلال مختار.
9. المبتهل/ محمد علي جابين.
10. المبتهل/ محمود عوض الله.

ابتهالات

أمسية دينية

الأوقاف

اخبار الأوقاف

مسجد الحسين

الأوقاف اون لاين



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة