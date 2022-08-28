الأوقاف تنظم أمسية دينية للمبتهلين من مسجد الإمام الحسين الثلاثاء المقبل

كتب على عبد الرحمن

أعلنت وزارة الأوقاف، تنظيم أمسية ابتهالية مع كبار المبتهلين، وذلك في إطار دور وزارة الأوقاف الريادي في عمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، ونشر سماحة الإسلام، وإحياء دولة الابتهال الديني.

وأوضحت الوزارة أن الأمسية ستتضمن إنشاد قصيدة البردة للإمام شرف الدين البوصيري من مسجد سيدنا الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة، عقب صلاة العشاء مباشرة، والدعوة مفتوحة للجميع.

وفيما يلى المبتهلين المشاركين في الأمسية:

1. المبتهل/ عبد اللطيف وهدان.

2. المبتهل/ شريف عبد المنعم خليف.

3. المبتهل/ محمد الصعيدي.

4. المبتهل/ احمد البشتيلي.

5. المبتهل/ ابراهيم راشد.

6. المبتهل/ محمد الجزار.

7. المبتهل/ أحمد أبو خطوة.

8. المبتهل/ بلال مختار.

9. المبتهل/ محمد علي جابين.

10. المبتهل/ محمود عوض الله.