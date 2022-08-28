الأمم المتحدة: تأثُر 340 ألف شخص بالفيضانات فى 11 مقاطعة بدولة تشاد

كتبت : هند المغربي

قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن 340 ألف شخص تأثروا بالفيضانات الكارثية فى 11 مقاطعة بدولة تشاد من أصل 23 مقاطعة في البلاد.

وأوضح المتحدث الأممى حتى 16 أغسطس، تسببت الفيضانات في مقتل 22 شخصًا وتسبب في أضرار جسيمة للمنازل والبنية التحتية والأراضي الزراعية والماشية، كما أدت إلى ارتفاع شديد في معدلات الإصابة بالملاريا وزاد المخاوف من تفشي الكوليرا.

وأضاف المتحدث باسم الأمم المتحدة: " ندعم مع شركائنا في المجال الإنساني الاستجابة التي تقودها الحكومة لتوفير المساعدة المنقذة للحياة، بما في ذلك الغذاء والخدمات الصحية والمأوى والإمدادات الأساسية الأخرى، حتى الآن، وصلنا إلى حوالي 30000 شخص في الشرق ونجامينا كما نعمل على تكثيف جهودنا للوصول إلى المزيد من الأشخاص".

وقال دوجاريك: " تم تمويل الاحتياجات الإنسانية قبل الفيضانات بنسبة 34 في المائة فقط حتى منتصف أغسطس - مع تلقي 171 مليون دولار من أصل 510 ملايين دولار كانت مطلوبة.