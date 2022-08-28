الأقصر تعلن تفاصيل تشكيل لجان ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت محافظة الأقصر، عن إصدار المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر قرار رقم 286 لسنة 2022، بشأن تشكيل لجنة تنفيذية على مستوى المحافظة برئاسته وعضوية نائب المحافظ والسكرتير العام، والسكرتير العام المساعد للمحافظة ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ورئيس الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بالمحافظة، وممثل عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وممثل عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وممثل عن المجتمع المدنى.

وأضافت محافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه جاء ذلك فى إطار المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التى أطلقتها الحكومة المصرية فى محافظات الجمهورية، وذلك ضمن استعداداتها لاستضافة مصر لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27، والذى سيعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى بمدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل، بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2738 لسنة 2022 بشأن الإطار التنظيمى للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى محافظات الجمهورية.

وكان المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر قد دعا الشركات والأفراد والمؤسسات الأهلية إلى سرعة المشاركة فى المبادرة والتسجيل من خلال الرابط http://www.sgg.eg، وقد بدأ التسجيل فى الفترة من 21 أغسطس الجارى على أن يستمر التسجيل حتى 7 سبتمبر المقبل، وتستهدف مبادرة المشروعات الخضراء الذكية التى تقع ضمن الفئات المستهدفة على أن تكون المنافسة بين المشروعات المتقدمة فى كل فئة على حدا لضمان تكافؤ الفرص لجميع المشاركين، وفئة المشروعات كبيرة الحجم، وفئة المشروعات المتوسطة، وفئة المشروعات المحلية الصغيرة (حياة كريمة)، وفئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، وفئة المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة.

أما شروط وآليات المشاركة يتم التقدم للمشاركة فى المبادرة للشركات والأفراد، وأن يتقدم كل مشروع فى الفئة المناسبة وفقاً لحجم المؤسسة وطبيعة عملها (غير ربحية / تختص بالمرأة)، وأن يكون قد تم بالفعل تنفيذ المشروع أو أحد مراحله أو تم تنفيذ نموذج تجريبى prototype أن يكون المشروع قابل للتنفيذ، ويلبى احتياجات ملحة فى المحافظة أو يتضمن عنصر ابتكارى، وأن يكون المشروع داخل النطاق الجغرافى للمحافظة المشاركة بها، ومعايير التقييم هى المعيار الأول (المكون الأخضر) الاستدامة – الانبعاثات والتلوث – إدارة المخلفات وتطبيقات الاقتصاد الدوار – التكيف مع التغيرات المناخية – خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى، والمعيار الثانى (المكون التكنولوجى) تطبيقات الهاتف المحمول – إنترنت الأشياء – الذكاء الاصطناعى – الاستشعار عن بعد – معالجة البيانات الضخمة، والمعيار الثالث (القابلية للتكرار) ذات عنصر ابتكارى – الاستدامة المالية والفنية للمشروع – القابلية او التوسع واستدامة الأثر، والمعيار الرابع (الأثر)النتائج واقعية ومدعومة بالبيانات، والمعيار الخامس (التمكين وتكافؤ الفرص) مخصص لمشروعات المرأة.