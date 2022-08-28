استمرار فتح القبول لـ 3 برامج في كلية الآداب بجامعة جنوب الوادى

قنا - صابر سعيد

أعلن الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، عن استمرار فتح باب القبول في ثلاثة برامج دراسية مميزة بكلية الآداب وذلك للعام الثالث وهي "برنامج الترجمة من الفرنسية وإليها، برنامج المساحة ونظم المعلومات الجغرافية، وبرنامج الفئات الخاصة".

وأشار الدكتور بدوى شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلي أن هذه البرامج تمنح شهادات معتمدة في تخصصات دقيقة مطلوبة في سوق العمل كما أن الإقبال يتزايد عليها كل عام عن الذي قبله.

وأوضح بدوي شحات، أن العام الأول كان عدد الطلاب المسجلين في البرامج الثلاثة 102 طالب في حين تم تسجيل 328 طالب في العام الثاني ليصبح إجمالي الطلاب بالبرامج الثلاثة 430 طالبا.

