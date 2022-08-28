ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات العارمة فى باكستان إلى 1033 قتيلا

وقالت الهيئة - حسبما نقلت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - إن 119 شخصا قد لقوا حتفهم خلال ال24 ساعة الماضية مع استمرار هطول أمطار غزيرة على أجزاء من البلاد.

وأضافت الهيئة أن الفيضانات العارمة تسببت في تدمير أكثر من مليوني فدان من المحاصيل الزراعية و3451 كيلومترا من الطرق، مشيرة إلى أنها جرفت أيضا 149 جسرا.

من جانبهم أفاد مسئولون أن الفيضانات الموسمية هذا العام قد أثرت على أكثر من 33 مليون شخص - أي بمعدل واحد من كل سبعة باكستانيين - كما تسببت في تدمير أو إلحاق أضرار بالغة بما يقرب من مليون منزل.

وتعتبر الأمطار الموسمية السنوية ضرورية لري المحاصيل وتجديد البحيرات والسدود عبر شبه القارة الهندية، ولكنها تجلب أيضا كل عام موجة من الدمار.

يشار إلى أن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف كان قد طالب بتقديم مساعدات دولية من أجل التغلب على الأضرار، التي خلفتها الفيضانات في البلاد والتي أجبرت الحكومة على إعلان حالة الطوارىء، ذلك في الوقت الذي يبذل فيه رجال الإنقاذ قصارى جهدهم من أجل إجلاء آلاف الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل من المناطق المتضررة جراء الفيضانات.