اختتام تدريبات مشتركة للقوات الخاصة الهندية الأمريكية

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أعلنت وزارة الدفاع الهندية، اليوم الأحد، اختتام تدريبات مشتركة للقوات الخاصة الهندية والأمريكية استغرقت 21 يوما في منطقة "باكلوه" الواقعة بولاية "هيماتشال براديش" على حدود ولاية جامو وكشمير ومنطقة لاداخ أقصى شمالي البلاد.



وذكرت الوزارة - في بيان - أن التدريبات المشتركة " فاجرا براهار 2022" أتاحت الفرصة للقوات الخاصة للجانبين للتدريب على عمليات محمولة جوا وعمليات مكافحة الإرهاب في بيئة مشتركة بموجب ميثاق الأمم المتحدة.



وأوضح البيان أن هذه التدريبات السنوية يجري استضافتها بالتناوب بين الهند والولايات المتحدة، وأنها أجريت على مرحلتين: الأولى تضمنت التدريب على مهام خاصة في ظروف قتالية على مستوى تكتيكي، والثانية تضمنت التحقق من صحة ما تدربت عليه قوات الجانبين في المرحلة الأولى.



وأشار إلى أن قوات الجانبين أعربت عن ارتياحها لنتائج هذه التدريبات من حيث معايير الأداء التي تحققت واقتسام الخبرات أثناء التدريبات المشتركة والتخطيط وتنفيذ سيناريوهات لعمليات محاكاة في ظروف تقليدية وغير تقليدية بمنطقة جبلية.



وأكدت وزارة الدفاع الهندية أهمية إجراء هذه التدريبات المشتركة مع قوات خاصة أمريكية في ظل التحديات الأمنية التي تواجه البلدين، وتداعيات الوضع العالمي الراهن، منوهة بأن هذه التدرييات أدت إلى تعزيز أواصر الصداقة التقليدية بين القوات الخاصة للبلدين، بالاضافة إلى تحسين التعاون الثنائي في مجال الدفاع.