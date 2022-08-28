اتحاد المهن الطبية يُقرر تحديث بيانات أصحاب المعاشات كل 4 سنوات بدلا من سنتين

كتبت آية دعبس

قال الدكتور يوسف حمزة الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، إنه حرصا من الاتحاد على أصحاب المعاشات وتسهيل إجراءات تحديث البيانات الخاصة بهم لاستمرار صرف المعاشات لهم، فقد تقرر تحديث بيانات أعضاء نقابات "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين" من أصحاب المعاشات كل أربعة سنوات بدلا من سنتين، وتحديث بيانات الأسر المستحقة للمعاش كل عامين بدلا من عام واحد، على أن يتم تفعيل القرار بدءا من اليوم الأحد 28 أغسطس 2022.

وأضاف حمزة، فى بيان، أنه فى حال تخلف أحد الأعضاء من أصحاب المعاشات أو أحد الأسر المستفيدة من المعاشات عن موعد تحديث البيانات، وفقا للقرارات الجديدة، فسيتم وقف صرف المعاش تلقائيا، لافتا إلى أن الهدف الرئيس من عملية تحديث البيانات هو وقف إهدار أموال أعضاء النقابات الطبية الأربعة، وضمان استمرارية الصرف للأعضاء أو الأسر المستحقين، ووقف صرف أموال الاتحاد للحالات غير المستحقة، واستيعاب الأعداد والدفعات الجديدة بالمعاشات.

وأشار الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، أنه يمكن لأعضاء الاتحاد الاتصال على الخط الساخن، رقم: 15603، للاستفسار حول موعد تحديث البيانات لأصحاب المعاشات، والمستندات والاجراءات اللازمة للتحديث، فضلا عن الاستفسار وتقديم شكاوى بشأن كافة خدمات اتحاد نقابات المهن الطبية "المعاشات - مشروع علاج الأعضاء وأسرهم"، يومياً من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 4 عصراً من الأحد إلى الخميس.