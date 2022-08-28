اليوم السابع
Ads
الإثنين، 29 أغسطس 2022 12:49 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين ملاكي وميكروباص ببنها

الأحد، 28 أغسطس 2022 11:41 م
إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين ملاكي وميكروباص ببنها حادث - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكى بأخرى ميكروباص عند مزلقان اسطنها بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، وتم نقل المصابين لمستشفى بنها للتأمين الصحى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
 
تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى وأخرى ميكروباص عند مزلقان اسطنها دائرة مركز شرطة بنها.
 
انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين إصابة ثلاثة أشخاص وتم نقلهم لمستشفى بنها للتأمين الصحى ورفع آثار الحادث على جانب الطريق وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
 
 

اخبار القليوبية

محافظة القليوبية

أمن القليوبية

مديرية أمن القليوبية

مرور القليوبية

حادث تصادم

سيارة ملاكي

سيارة ميكروباص



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة