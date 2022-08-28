إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين ملاكي وميكروباص ببنها

القليوبية إبراهيم سالم

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكى بأخرى ميكروباص عند مزلقان اسطنها بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، وتم نقل المصابين لمستشفى بنها للتأمين الصحى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى وأخرى ميكروباص عند مزلقان اسطنها دائرة مركز شرطة بنها.

انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين إصابة ثلاثة أشخاص وتم نقلهم لمستشفى بنها للتأمين الصحى ورفع آثار الحادث على جانب الطريق وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.