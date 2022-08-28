إصابة 18 شخصا إثر حادث انقلاب سيارة في ملوي بالمنيا

أصيب 18 شخصا، فى انقلاب سيارة ميكروباص أجرة، بالطريق الصحراوى الشرقى، أمام مركز ملوى، فى جنوب محافظة المنيا.

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن المنيا إخطارا من مأمور مركز شرطة ملوى، بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، تتضمن انقلاب سيارة ميكروباص أجرة قادم جنوب الصعيد ومتجه إلى محافظة القاهرة، وذلك أمام مركز ملوى بالطريق الصحراوى الشرقى، مما أسفر عن إصابة 18 شخصا بينهم سيدات وأطفال.

انتقلت سيارات الإسعاف ورجال الأمن والبحث الجنائى وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى ملوى التخصصى لتلقى العلاج حيث تراوحت الإصابات بين كسور وسحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسم.

وأفادت التحريات الأولية أن سبب الحادث هو السرعة الزائدة التى أدت إلى اختلال عجلة القيادة بيده، وانتقل فريق من رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث وتسير حركة الطريق الصحراوى الشرقى.

وتم تحرير المحضر اللازم بالحادث، والتحفظ على السيارة الميكروباص المنكوبة تحت تصرف النيابة العامة التى باشرت التحقيق وطلبت استعجال تحريات المباحث حول الأسباب والظروف والملابسات.