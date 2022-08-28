إزالة 49 حالة تعدٍ على أراضى أملاك دولة بأسيوط ضمن الموجة الـ20.. صور

أسيوط - فريق المحافظات

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، سير العمل في حملات المرحلة الأولى من الموجة الـ 20 لإزالة التعديات التي انطلقت يوم السبت 13 أغسطس الجاري تستمر حتى 1 سبتمبر المقبل، وتشرف عليها اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة جميع صور التعديات في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

وأوضح محافظ أسيوط، أنه تم إزالة 49 حالة تعدٍ على أراضي زراعية وأملاك دولة وري منهم 47 حالة تعدٍ على مساحة 7002 متر مبانٍ وحالتان على مساحة 2 قيراط زراعة وذلك خلال حملة تحت إشراف العميد علاء عبدالجابر سكرتير عام مساعد المحافظة وبمشاركة المهندس عمر سيف النصر مدير عام ري أسيوط ورؤساء الوحدات المحلية ومسئولي الإزالات وأملاك الدولة والري والزراعة وفي ظل تنسيق تام بين جميع الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية وجهات الولاية وبالتعاون مع مديرية الأمن والمراكز الشرطية وذلك للتصدي لأي شكل من أشكال التعديات بمراكز المحافظة فضلاً عن متابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات على مدار اليوم من خلال غرفة إدارة الأزمات المركزية بالديوان العام والوحدات المحلية ومسئولي ملف الإزالات بالمحافظة برئاسة شريف دياب مسئول ملف الإزالات.

وأكد اللواء عصام سعد أنه يتم متابعة الموقف الخاص بهذا الملف بشكل دورى مؤكدًا على أهمية التنسيق بين كافة الجهات لنجاح تلك الجهود لاسترداد أملاك الدولة ومنع أي حالات تعدى عليها وأيضا الحفاظ على الرقعة الزراعية وتطبيق القانون في هذا الشأن مشددًا على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبه الدولة واتخاذ كل الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.