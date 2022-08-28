إزالة 4 حالات تعد على أملاك الدولة ضمن حملات الموجة الـ 20 بسفاجا

البحر الأحمر - عماد عرفة

شن مجلس مدينة سفاجا، برئاسة اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأحد، حملات الموجة الـ 20 لإزالة التعديات على أملاك الدولة في مرحلتها الأولى.

أسفرت الحملات المُنفذة اليوم عن إزالة 4 حالات تعد بمنطقة العاشر من رمضان والتي سبق أن صدر لها قرار إزالة من قبل.

وقال رئيس المدينة، أن اللجنة مكونة من الإدارة الهندسية وإدارة المتابعة الميدانية وسكرتير المدينة بالتعاون مع قسم شرطة سفاجا، وإنه جار حصر المناطق والقرارات الصادرة من اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر لتنفيذها بناءً على تعليمات وزير التنمية المحلية، مؤكداً على تكاتف الجهود لتحقيق المستهدف تنفيذه خلال الموجة بمراحلها الثلاث، وذلك لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية باسترداد أراضي الدولة والتصدي لأي محاولات للتعدي عليها.