اليوم السابع
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أكرم القصاص
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أوكرانيا: مركز التنسيق الخاص بالحبوب يسمح لـ7 سفن بمغادرة الموانئ فى إطار الاتفاقية الغذائية

الأحد، 28 أغسطس 2022 08:24 ص
أوكرانيا: مركز التنسيق الخاص بالحبوب يسمح لـ7 سفن بمغادرة الموانئ فى إطار الاتفاقية الغذائية سفينة بضائع - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلن مركز التنسيق الخاص بالحبوب الأوكرانية، اليوم الأحد، أنه سمح لسبع سفن شحن بمغادرة موانئ أوكرانيا، في إطار اتفاقية غذائية متعددة الأطراف بشأن رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية للأسواق العالمية، مقابل مساعدة روسيا في تصدير الحبوب الأوكرانية.

وقال المركز في بيانه الذي أوردته قناة " روسيا اليوم " "سمح مركز التنسيق المشترك، اليوم بتحرك سبع سفن تحمل ما مجموعه 210294 طنا من الحبوب والمنتجات الغذائية في إطار مبادرة حبوب البحر الأسود".

وقد تم في 22 يوليو الماضى في إسطنبول، توقيع اتفاقيات متعددة الأطراف بشأن رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية للأسواق العالمية، مقابل مساعدة روسيا في تصدير الحبوب الأوكرانية، ويشمل الاتفاق، الذي وقعه ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.

 


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