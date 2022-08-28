"أنهيت حياته عشان أسرقه"..إحالة حارس عقار للجنايات بتهمة قتل مقاول بالبساتين

كتب كريم صبحى

قررت نيابة البساتين، إحالة حارس عقار لمحكمة الجنايات؛ لاتهامه بقتل مقاول لسرقته.

وقال المتهم في اعترافاته بعد القبض عليه: "علمت باحتفاظ القتيل بأموال برفقته لشراء شقة سكنية، وانتهزت فرصة وجوده بمفرده، وخنقته لسرقة أمواله".

تلقى قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة، بلاغا بالعثور على شخص متوفى داخل شقة "تحت التشطيب"، كائنة بإحدى العقارات بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص عثر على المتوفى ( مقاول - مقيم بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر "به إصابات وآثار خنق"، وبسؤال أهليته كلاً من (نجله وشقيقه- مقيمين بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر) قرر نجل المجنى عليه أن والده كان بحوزته (مبلغ مالى- هاتفى محمول) وأنه أبلغه هاتفياً أنه إنتهى من معاينة الشقة -محل العثور على جثة المجنى عليه - تمهيداً لشرائها، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة حارس العقار المشار إليه .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه نظراً لعلمه باحتفاظ المجنى عليه بالمبلغ المالى المستولى عليه أثناء تواجده صحبته لمعاينة الشقة اختمرت فى ذهنه فكرة سرقته وفى سبيل ذلك قام بمغافلته وخنقه.

تم بإرشاده ضبط المبلغ المالى المستولى عليه بمسكنه، وأضاف بتخلصه من الهواتف المحمولة، وأمكن العثور عليهما بإرشاده فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.