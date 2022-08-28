اليوم السابع
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أكرم القصاص
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أمريكا وإسرائيل تتوصلان لاتفاق للشراكة فى الأمن الإلكترونى

الأحد، 28 أغسطس 2022 08:29 ص
أمريكا وإسرائيل تتوصلان لاتفاق للشراكة فى الأمن الإلكترونى هاكرز - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها توصلت إلى اتفاقية ثنائية مع وزارة المالية الإسرائيلية لدعم الشراكة بين البلدين في مجال الأمن الإلكتروني.

وتأتي هذه الاتفاقية حسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية اليوم، في أعقاب زيارة والي أدييمو نائب وزير الخزانة الأمريكية لإسرائيل في الخريف الماضي، حيث تم خلالها وضع الأساس لشراكة ثنائية بهدف حماية القطاع المالي من الهجمات الإلكترونية، وأن أدييمو أنشأ كذلك وحدة عمل ثنائية مع إسرائيل لمكافحة تهديدات الفدية الموجهة للمؤسسات المالية.

ونوهت الصحيفة إلى أن الدولتين تعهدتا، بموجب هذه الاتفاقية بمشاركة المعلومات ذات الصلة، بتلك التهديدات وتدريب أطقم العمل في الأمن الإلكتروني وتنفيذ تدريبات ذات صلة عابرة للحدود.

 

 

 


الأمن الإلكترونى

وزارة الخزانة الأمريكية

اسرائيل

امريكا

الهجمات الإلكترونية



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