5300 طالب تعليم عام يلتحقون بمعاهد الأزهر في الشرقية.. وغلق التحويلات خلال أيام

أكد الدكتور عبدالله حسين، الوكيل الثقافى لمنطقة الشرقية الأزهرية، انها شهدت إقبالًا كبيرًا على التحويل للمعاهد الأزهرية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية للمعاهد العادية والنموذجية منذ بدء أعمال التحويل َفى الأول شهر أغسطس 2022م وحتى اليوم السبت الموافق 27 الجارى، حيث وصل إجمالى عدد الطلاب المحولين إلى الأزهر الشريف بمنطقة الشرقية الأزهرية حوالى 5300 تلميذ وتلميذه، طبقاً للإحصاء الأولى لإدارة المعلومات بالمنطقة ومن المقرر غلق باب التحويل بنهاية شهر أغسطس.

وتيسيرًا على أولياء الأمور وأبنائنا الطلاب، قرر رئيس منطقة الشرقية الدكتور السيد الجنيدى، عقد الامتحانات الشفوية وكذلك التحريرية بمقر كل إدارة تعليمية أزهرية، مع تطبيق كافة تعليمات قطاع المعاهد الأزهرية، وضوابط تحويل الطلاب بين الأزهر الشريف والتربية والتعليم.

وتضمنت الضوابط والشروط ما يلي: " يقتصر التحويل بين المعاهد الأزهرية ومدارس التربية والتعليم على تلاميذ مرحلة التعليم الأساسى من الطلاب المنقولين للصف الثانى الابتدائى، والطلاب المنقولين إلى الصف الثالث الإعدادى للعام الدراسى 2022/2023، على أن يتم امتحان طلاب صفوف المرحلة الابتدائية والإعدادية الراغبين فى التحويل إلى الصفوف المناظرة بالمعاهد الأزهرية فى القدر المُقرر حفظه من القرآن الكريم شفويًّا على نحو يحقق التوازن بينهم وبين أقرانهم بالمعاهد الأزهرية، شريطة تحقيق نسبة حفظ لا تقل عن سبعين فى المائة، مع الوضع فى الاعتبار أن امتحان الطلاب الراغبين فى التحويل من الصف الثانى وكذا الصف الثالث الإعدادى فى القرآن الكريم سيكون شفويًّا، أما العلوم الشرعية والعربية المقررة على طلاب الصف المحولين إليه بالمعاهد الأزهرية فسيكون امتحانها تحريريًّا، ويضاف إلى ذلك امتحانهم فى اللغة الأجنبية المقررة على طلاب المعاهد النموذجية والخاصة عند الرغبة فى التحويل إلى هذه النوعية من المعاهد، وفى كل الأحوال تطبيق معايير السن المعمول بها.