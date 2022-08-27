اليوم السابع
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أكرم القصاص
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5 فوائد تعود على الأسرة عند الاكتفاء بإنجاب طفلين فقط.. إنفوجراف

السبت، 27 أغسطس 2022 10:37 م
5 فوائد تعود على الأسرة عند الاكتفاء بإنجاب طفلين فقط.. إنفوجراف فوائد تعود على الأسرة عند الاكتفاء بإنجاب طفلين فقط

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كثير من الأسر تحرص على إنجاب أكثر من طفل اعتقاداً منهم بأنهم بذلك يكونون أسرة كبيرة تشعرهم بـ"العزوة"، أو تنفيذاً لأوامر الوالدين الذين ينصحون بإنجاب المزيد من الذكور لينافسون أقاربهم فى الإنجاب أو ليرثون ما سيتركوه من ميراث، أو لأى معتقد خاطئ آخر، لكن المر يتسبب فى الكثير من الأضرار للأسرة والتى تمتد إلى الدولة من أضرار اقتصادية وكثافة عدد الفصول فى المدارس والجامعات، فضلاً عن مشكلة البطالة وغيرها من الأضرار المختلفة، لكن إذا اكتفت الأسرة بإنجاب طفلين، فإن ذلك يعود عليها بفوائد عديدة، نستعرضها في هذا الإنفوجراف، وفقاً لما ذكره موقع "whattoexpect".
 
5 فوائد تعود على الأسرة عند الاكتفاء بإنجاب طفلين فقط
5 فوائد تعود على الأسرة عند الاكتفاء بإنجاب طفلين فقط
وتتضمن الفوائد:
التفرغ لهما وتربيتهما بشكل صحيح وغرس القيم والمبادئ بداخلهما
 
تعليمهما بطريقة جيدة ومتابعتهما والحصول على أعلى الدرجات
 
يساعد الوالدين على ترفيه الأطفال بشكل جيد
 
الإنصات إليهما وتربيتهما في جو أسرى ملىء بالحب والدفء
 
 ادخار المال واستخدامه فى شراء أغراض ترفيهية للأسرة

إنجاب طفلين فقط

كثره الانجاب

اضرار كثرة الانجاب

الزيادة السكانية



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