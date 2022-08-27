اليوم السابع
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5 خطوات للحصول على اعتماد وسائل الإعلام للمشاركة فى الـcop27

السبت، 27 أغسطس 2022 12:19 م
5 خطوات للحصول على اعتماد وسائل الإعلام للمشاركة فى الـcop27 وزارة البيئة
كتبت ـ منال العيسوى

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أعلن الموقع الرسمي للاتفاقية مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة لتغير المناخ الـ cop 27 فتح باب الاعتماد عبر الإنترنت باعتباره القناة الرسمية الوحيدة لتسجيل وسائل الإعلام.
 
خلال هذا التقرير نرصد خطوات كيفية التقدم للحصول على اعتماد وسائل الإعلام للمشاركة فى الـcop27:
 
1. انتقل إلى نظام التسجيل عبر الإنترنت.
 
2. ابحث في الزاوية اليسرى العلوية عن خيارات لتسجيل الدخول أو إنشاء حساب.
 
3. إذا كان لديك حساب بالفعل ، قم بتسجيل الدخول باستخدام عنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور.
 
4. في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة، حدد <اجتماع لمتابعة> الاجتماع الحالي.
 
5. قم بتحميل المستندات المطلوبة وانقر فوق "إرسال الطلب".
 
سيتم النظر فقط في الطلبات المكتملة. قد يحدث تأخير في حالة عدم وجود المستندات المطلوبة في الطلب (نسخة من البطاقة الصحفية ، خطاب التكليف) أو لم يتم تقديمه.
 
بمجرد الموافقة على الطلب، سيتم إرسال تأكيد إلى عنوان البريد الإلكتروني المسجل في الملف في الحساب عبر الإنترنت، وعلى من يقدم الحضور شخصيًا لاستلام تصريح الوسائط الخاص به.
 
يرجى ملاحظة أن التقدم بطلب للحصول على الاعتماد لا يضمن التسجيل، و يجوز للأمانة ، في أي وقت ولأسباب تتعلق بالسلامة والأمن ، أن تتخذ تدابير لإدارة عدد وسائل الإعلام المعتمدة القادرة على حضور المؤتمر، والاعتماد مطلوب لجميع وسائل الإعلام التي ترغب في تغطية اجتماعات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
 
جدير بالذكر، أن اعتماد وسائل الإعلام محصور بشكل صارم للعاملين في مجال الإعلام (المطبوع ، والصور ، والإذاعة ، والتلفزيون ، والأفلام ، ووكالات الأنباء ، ووسائل الإعلام عبر الإنترنت) الذين يمثلون مؤسسة إعلامية حسنة النية [مسجلة رسميًا كمنظمة إعلامية في بلد تعترف به الجمعية العامة للأمم المتحدة] .
 
 

مؤتمر المناخ

المناخ

التغيرات المناخيه

البيئه



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