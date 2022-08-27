1501 طالب يؤدون امتحانى الكيمياء والجغرافيا للثانوية العامة دور ثان بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

يؤدى 1501 طالب وطالب بالثانوية العامة في محافظة سوهاج "دور ثان" اليوم الامتحان في مادتى الكيمياء والجغرافيا للثانوية العامة، حيث انتظمت كافة اللجان وتم تسليم كافة الأوراق الخاصة بالأسئلة في الموعد المحدد فيما تتابع غرفة العمليات المركزية بديوان عام مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى أعمال سير الامتحان والتي تسير في هدوء تام ووسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة، ولم يتم رصد وجود أي مخالفات أو شكاوى حتى الآن.

يذكر أن امتحانات الثانوية العامة دور ثان انطلقت يوم السبت الماضى 20 أغسطس الجارى، وتستمر حتى 30 من نفس الشهر، حيث أدى الطلاب السبت امتحان مادتى اللغة العربية والدين كما يؤدى الطلاب الأحد 21 اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية والاثنين 22 أغسطس الجبر والهندسة الفراغية والثلاثاء 23 أغسطس الاقتصاد والاحصاء والأربعاء 24 أغسطس الفيزياء والتاريخ والخميس 25 أغسطس اللغة الأجنبية الأولى والسبت 27 أغسطس الكيمياء والجغرافيا والأحد 28 أغسطس الديناميكا والاثنين 29 أغسطس الجيولوجيا والعلوم البيئية وعلم النفس والاجتماع والتفاضل والتكامل والثلاثاء 30 أغسطس الأحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ضرورة الالتزام بضوابط والتعليمات الخاصة بالإجابة بورقة البابل شيت فقط، وعدم اختيار أكثر من إجابة للسؤال الواحد، وأنه لن يتم النظر إلى الإجابات الموجودة في كراسة الأسئلة.