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‎‎مدبولى يؤكد دعم مصر الكامل للخطوات الإصلاحية التى يقودها الرئيس قيس سعيّد

السبت، 27 أغسطس 2022 02:38 م
‎‎مدبولى يؤكد دعم مصر الكامل للخطوات الإصلاحية التى يقودها الرئيس قيس سعيّد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في فعاليات القمة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية "تيكاد 8" المنعقدة بتونس الشقيقة. 
 
واستهل رئيس الوزراء كلمته، التي ألقاها نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوجيه الشكر للرئيس التونسي قِيس سعيد على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وكذا التنظيم المتميز للنسخة الثامنة من قمة "تيكاد"، ناقلا للحضور تحيات أخيهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. 
 
كما أعرب عن دعم مصر الكامل للخطوات الإصلاحية التي يقودها الرئيس قيس سعيّد، وخالص التمنيات لتونس الشقيقة باستكمال الاستحقاقات المقبلة بنجاح.
 
 

التيكاد

مجلس الوزراء

مصطفب مدبولى

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اليابان



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