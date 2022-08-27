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يقظة الشرطة تسقط عصابة بشحنة مخدرات بـ8 ملايين جنيه في الشروق

السبت، 27 أغسطس 2022 12:49 م
يقظة الشرطة تسقط عصابة بشحنة مخدرات بـ8 ملايين جنيه في الشروق قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى

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تمكنت القوة الأمنية المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، من ضبط (شخصين "يحملان جنسية أجنبية" - مقيمان بمحافظة الجيزة)، حال استقلالهما سيارة "مستأجرة"، وبحوزتهما (كمية من مخدر الآيس وزنت 6 كيلو جرام تقدر قيمتها بحوالى 8 ملايين جنيه – عملات أجنبية).
 
بتطوير مناقشة المتهمين، وبتكثيف التحريات واستخدام التقنيات الحديثة، بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث، أمكن تحديد مصدر تحصلهما على المواد المخدرة (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" - ويعاونه فى نشاطه الإجرامى آخر "يحمل جنسية ذات الدولة") ، مقيمان بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة.
 
عقب تقنين الإجراءات بإشراف اللواء علاء بشندي تم إستهدافهما وضبطهما ، وبحوزتهما (كمية من مخدر الآيس – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – سيارتين)  وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، وأن أحدهما هو مصدر تحصل المتهمان المضبوطان على المضبوطات.

مخدرات

الداخلية

ضبط مخدرات

حوادث

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