يقظة الشرطة تسقط عصابة بشحنة مخدرات بـ8 ملايين جنيه في الشروق

كتب: محمود عبد الراضى

تمكنت القوة الأمنية المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، من ضبط (شخصين "يحملان جنسية أجنبية" - مقيمان بمحافظة الجيزة)، حال استقلالهما سيارة "مستأجرة"، وبحوزتهما (كمية من مخدر الآيس وزنت 6 كيلو جرام تقدر قيمتها بحوالى 8 ملايين جنيه – عملات أجنبية).

بتطوير مناقشة المتهمين، وبتكثيف التحريات واستخدام التقنيات الحديثة، بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث، أمكن تحديد مصدر تحصلهما على المواد المخدرة (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" - ويعاونه فى نشاطه الإجرامى آخر "يحمل جنسية ذات الدولة") ، مقيمان بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة.

عقب تقنين الإجراءات بإشراف اللواء علاء بشندي تم إستهدافهما وضبطهما ، وبحوزتهما (كمية من مخدر الآيس – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – سيارتين) وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، وأن أحدهما هو مصدر تحصل المتهمان المضبوطان على المضبوطات.