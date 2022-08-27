وكيل شباب كفر الشيخ يلتقى سفراء "مشوارى" الجدد قبيل التحاقهم بمعسكر دمياط

كفر الشيخ- محمد سليمان

التقى الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، سفراء مشوارى الجدد، المنضمين حديثاً لفريق مشوارى، اليوم بديوان عام المديرية وذلك قبيل التحاقهم بمعسكر دمياط، خلال الفترة من 27 حتى 31 أغسطس الجاري، بمشاركة السفراء الجدد من جميع محافظات مصر، السفراء العشرون اجتازوا المقابلات الشخصية التي أجريت الأسبوع الماضي، للانضمام إلى "سفراء مشواري" بكفر الشيخ، لتدريب المرحلة العمرية من 10لـ14 عامًا .

وقد شهدت شباب كفر الشيخ الأسبوع الماضي إجراء مقابلات شخصية و اختبار 90 متقدما، و أسفرت عن اجتياز العشرون الجدد ، البرنامج يقدم من خلال الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وتوجيهات منال جمال الدين، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بالوزارة.

قال وكيل وزارة الشباب والرياضة، أنه ينتظر من السفراء الجدد استمرار التميز بعد ما حققه البرنامج في المحافظة من نجاحات و تقديم خدمة تدريبية مميزة بالجامعة والمدارس، وأيضاً مراكز الشباب ، مشيداً بمستوى أداء المشروع المتميز بإشراف الأستاذ عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للشباب، و حسن الدسوقى، منسق عام المشروع و شريف السواق، مساعد المنسق العام و دورهم في نجاح البرنامج بمساعدة الزملاء المدربين على مستوى المحافظة .

وأشار محروس، إلى حصول المديرية على ثلاث مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في تدريب النشء الذي يقوم به سفراء مشوارى متمنياً لهم التوفيق، وأنه ينتظر أن يكونوا إضافة قوية للمشروع ، جاء ذلك بحضور مصطفى غريب وكيل المديرية للرياضة .

يهدف البرنامج إلى تنمية مهارات النشء والشباب من أجل مستقبل أفضل، وان فعاليات البرنامج تستهدف تنفيذ ورش عمل للمرحلة العمرية من 10 حتى 14 عامًا، تؤسس وتنمي لديهم مهارات التعامل مع الاخرين، مهارات الجاهزية للعمل، مهارات الابداع والابتكار، وحب المشاركة، بمراكز شباب محافظة كفر الشيخ، من خلال الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف".

و ينعقد المعسكر التدريبي لسفراء مشواري، خلال الفترة من 27 حتى 31 أغسطس الجاري، بمدينة دمياط الجديدة، ومشاركة عدد 20 سفير ممن اجتاز إجراء المقابلات الشخصية بالمحافظة، لتدريبهم واعدادهم، ليكونوا ضمن فريق عمل "سفراء مشواري" بالمحافظة .