اليوم السابع
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وكيل زراعة الشرقية: نسبة تفتيح القطن فى الحقول تخطت 30% والمحصول مبشر بالخير

السبت، 27 أغسطس 2022 03:00 ص
وكيل زراعة الشرقية: نسبة تفتيح القطن فى الحقول تخطت 30% والمحصول مبشر بالخير المهندس على لاشين وكيل وزارة الزراعة بالشرقية
الشرقية - فتحية الديب

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قال المهندس على لاشين، وكيل عام مديرية الزراعة بالشرقية، إن القطن حاليا فى مرحلة التفتيح بنسبة 30% مما يتطلب متابعات يومية من قسم المكافحة بالمديرية توعية المزارع بمراحل تلك المرحلة.

وأشار إلى أن  المساحات المنزرعة بالقطن هذا العام تخطت الـ 56 ألف فدان الزراعة، بزيادة قدرها 20 ألف فدان عن العام الماضى ببذور منتقاة من صنف جيزة 94 الذى يتميز بالنمو الثمرى عن الخضرى وغزارة ثماره وملائمته للظروف الجوية ومقاومته للأمراض بالإضافة إلى نضجه مبكرا عن الأصناف الأخري، علاوة على تحقيقه إنتاجية مرتفعة تتراوح ما بين 8 إلى 13 قنطار/فدان، كما أن هذا الصنف مطلوب فى الأسواق العالمية.

وظل القطن المصرى لفترة كبيرة من أهم مصادر الدخل القومى لمصر حتى سمى بالذهب الأبيض نظرا للقيمة الاقتصادية له، ولأنه يعمل على تشغيل الزراعة والفلاحين ويستخدم منتجاته فى عدة صناعات منها الغزل والنسيج وبذوره كعلف للمواشى، ويصدر للخارج فيوفر العملة الصعبة، ولذلك ألفوا له الأغانى والقصائد، وارتبطت كل المناسبات عند الفلاح بجنى القطن فتقام الأفراح مثلا، والزواج، ومثيلاتها من المناسبات لأبناء الفلاحين بعد بيع القطن.

 

 


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