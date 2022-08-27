اليوم السابع
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السبت، 27 أغسطس 2022 04:56 م
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وكيل تعليم كفر الشيخ: 873 طالبا أدوا امتحانات الثانوية العامة دون رصد مخالفات

السبت، 27 أغسطس 2022 04:05 م
وكيل تعليم كفر الشيخ: 873 طالبا أدوا امتحانات الثانوية العامة دون رصد مخالفات امتحانات الثانوية العامة - أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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قال محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنه تابع أعمال امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني ، من غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية، واطمأن على سير الامتحانات، وتوفير سبل الهدوء للطلاب ، مؤكداً أنه  622 طالبا وطالبة أدوا  امتحان مادة الكيمياء للشعبة العلمية، و251 طالبا وطالبة في مادة الجغرافيا  للشعبة الأدبية بإجمالي عدد 873 طالبا وطالبة في المادتين.

 

وأضاف السيد وكيل الوزارة، أن غرفة العمليات بالمديرية لم تتلق أي شكاوى من الطلاب أو أولياء أمورهم، ولم ترصد غرف العمليات أي مخالفات، موجهاً الشكر لرؤساء اللجان ورجال الأمن والتربية والتعليم ورجال الإسعاف، والصحة وكل الجهات المعنية، على ما يبذلونه من جهود لتوفير الهدوء للطلاب، داعيا الله أن يوفق  أبنائنا الطلاب.

وكيل تعليم كفر الشيخ يتابع اعمال امتحانات الثانوية العامة
وكيل تعليم كفر الشيخ يتابع اعمال امتحانات الثانوية العامة

 

 


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