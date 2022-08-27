وفاة شاب داخل مسكنه بالشرقية.. والتحريات تشير إلى تورط الأب في الواقعة

لفظ شاب في بداية العشرينات بمحافظة الشرقية، عصر اليوم، أنفاسه الأخيره داخل مسكنه بمدينة مشتول السوق، إثر تعرضه لضرب بدني أرداه قتيلا.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورد إشارة مستشفى مشتول المركزى، بوصول "محمد ر ا ب" 19 عاما جثة هامدة، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثمان بمعرفة مفتش الصحة، تبين وجود شبهة جنائية في الوفاة، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية، والفحص إن المجني عليه تعرض للتعدي البدني الذي أودى بحياته، وأشارت أصابع الاتهام إلى تورط الأب في الواقعة، وتم التحفظ عليه و اصطحابه إلى ديوان المركز لمناقشته حول الواقعة.

تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة بمشتول التي امرت بانتداب احد الاطباء الشرعيين لتشربح الجثمان، لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.