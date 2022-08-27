اليوم السابع
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أكرم القصاص
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وزير العدل يفتتح مجمع النيابات الإدارية ويدشن منظومة التحول الرقمى بالإسكندرية

السبت، 27 أغسطس 2022 03:30 م
وزير العدل يفتتح مجمع النيابات الإدارية ويدشن منظومة التحول الرقمى بالإسكندرية محافظ الإسكندرية ووزير العدل يفتتحان مجمع النيابات الإدارية
الإسكندرية جاكلين منير

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شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والمستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم، افتتاح مجمع النيابات الإدارية بالإسكندرية المجاور لمبنى ديوان عام محافظة الإسكندرية، وكذلك تدشين منظومة التحول الرقمى بالمجمع.

 

جاء ذلك بحضور المستشار عدنان الفنجرى رئيس محكمة استئناف الإسكندرية وعضو مجلس القضاء الأعلى، واللواء مختار حسين مختار رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالى الأوسط، وعدد من المستشارين أعضاء هيئة النيابة الإدارية، وجميع الجهات المعنية.

 

وفى كلمته، وجه المحافظ الشكر إلى وزارة العدل على الجهود المبذول لرفع كفاءة وتطوير المنظومة القضائية فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية تحقيقًا لرؤية الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

 

وأشاد المحافظ بالدور القوى والمتميز الذى تقوم به هيئة النيابة الإدارية، وأكد أن مجمع النيابات الإدارية الجديد الذى تم افتتاحه اليوم يعد إضافة كبيرة للمحافظة، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية.

 

وأضاف أن محافظة الإسكندرية حريصة على تقديم كامل الدعم والتعاون مع الهيئة على كافة الأصعدة.

مجمع النيابات الادارية
مجمع النيابات الادارية

 

محافظ الإسكندرية ووزير العدل يفتتحان مجمع النيابات الإدارية (1)
محافظ الإسكندرية ووزير العدل يفتتحان مجمع النيابات

 

محافظ الإسكندرية ووزير العدل يفتتحان مجمع النيابات الإدارية (2)
محافظ الإسكندرية ووزير العدل يفتتحان مجمع النيابات الإدارية
 
محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية

 

 


الاسكندرية

وزير العدل

محافظ الاسكندرية

التحول الرقمى



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