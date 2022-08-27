اليوم السابع
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وزير التنمية المحلية يوجه برفع تراكمات القمامة بشارع فيصل بالجيزة

السبت، 27 أغسطس 2022 08:58 م
وزير التنمية المحلية يوجه برفع تراكمات القمامة بشارع فيصل بالجيزة وزير التنمية المحلية
كتب على عبد الرحمن

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وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، رئيس هيئة النظافة والتجميل بمحافظة الجيزة بسرعة رفع كافة المخلفات وتراكمات القمامة من شارع فيصل الرئيسى، وكلف وزير التنمية المحلية  الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي بإسم وزارة التنمية المحلية للتواصل مع فريق إعداد البرنامج و إبلاغهم بتوجيهات اللواء هشام آمنة بحملة لإزالة كافة تراكمات القمامة .
 
 
و أكد وزير التنمية المحلية على ضرورة سرعة الاستجابة لشكاوى وطلبات المواطنين ، و ما يعرض فى مختلف وسائل الإعلام من مشكلات تعكس نبض الشارع ، والتعامل معها بجدية و بذل المزيد من الجهد تجاه تحقيق رضا المواطنين وتيسير كافة السُبل التي تعمل على تلبية احتياجاتهم. 
 
وشدد اللواء هشام آمنة علي استمرار وتكثيف حملات النظافة بشارع فيصل الرئيسى بالجيزة ، و كافة شوارع المحافظات ، وإزالة المخلفات والقمامة من الشارع بصفة دورية ويومية لتفعيل منظومة النظافة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين حفاظاً علي صحتهم وسلامتهم ، وتوفير بيئة نظيفة لهم .

 


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