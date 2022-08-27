وزير التعليم: عهد ووعد بأننى سأستمر فى التطوير وبوصول ذلك للطالب والمعلم

كتب محمود طه حسين

قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، "كل الشكر والتقدير للقيادة السياسية علي الثقة الكبيره وتكليفي بحقيبة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وأعتز وأفخر بأننى ابن التربية والتعليم، تدرجت فى العمل وتوليت العديد من المناصب وحصلت على الدكتوراة ثم أجريت العديد من البحوث إلى أن وصلت لدرجة أستاذ دكتور بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي وجميعها فى الحقل التعليمى.

وتابع وزير التربية والتعليم: عهد ووعد بأننى سوف أستمر بإذن الله في مسيرة تطوير التعليم، وأن يصل التطوير إلى الطالب والمعلم وولى الأمر، والحرص على بناء الثقة والتعاون المشترك مع الجميع ، من أجل تحقيق هدفنا الأسمى وهو الارتقاء بوطننا الغالى مصر.