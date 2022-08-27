وزير التعليم: شخصية بناء الطفل أولوية لدينا وتكليف رئاسى لاكتشاف الموهوبين

كتب ـ محمود طه حسين

قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ، إن التجارب الناجحة لا بد من التوسع فيها لصالح الطلاب ، متابعا: التركيز على بناء الشخصية فى الصفوف الأولى تحظى بأولوية كبيرة لدى الوزارة، قائلا: لا يصح أن يتم تصعيد تلميذ إلى الصف الرابع الابتدائي وهو لا يستطيع القراءة والكتابة، موضحا أن الرئاسة كلفتنا باكتشاف الموهوبين والمبدعين.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لا بد وأن يعرف الطفل قدراته، والحصول على مؤهل بدون قدرات معينة متميزة لن يستطيع الحصول على فرصة عمل، مشيرا إلى أن نظام التقييم فى الثانوية لا بد وأن يتم تضفيره بشكل كبير مع المعلمين، مشددا على أنه تم التكليف بإعداد حقيبة تدريبية على التقييم فى المرحلة الثانوية للمعلمين، لأن المعلم لا بد وأن يكون لديه خبرة فى إعداد أسئلة التقييم، وأن يتمكنوا من صياغة مفردات التقييم والأسئلة.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لا بد من وجود كوادر تفهم التقييم الجديد، موضحا أن الوزارة بصدد تفعيل إدارة المتابعة بشكل كبير لتعمل بشكل صارم وقوى جدا، متابعا: أنا أكتر واحد هنزل متابعة ميدانية.