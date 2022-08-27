وزير التعليم العالي ورئيس جامعة المنوفية يفتتحان عناية مركزة بمستشفى الجامعة

المنوفية - محمد فتحى

افتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة، غرفة عناية مركزة بمستشفى الطوارئ والتى تم تحديثها بالكامل.

وأوضح رئيس الجامعة، أن العناية تضم (21) سريرا مزودة بأحدث التقنيات من أسرة الرعاية وأجهزة المونيتور وأجهزة التنفس الصناعى، وسرنجات ضخ المحاليل، بالإضافة إلى بنية تحتية على أعلى مستوى من التشطيبات، وتم تحديثها فى وقت قياسى لم تتعدى شهرين منذ بداية العمل بها.

وأشاد وزير التعليم العالى بالتجهيزات التى تمت والسعى الدائم لتطوير الخدمة الطبية والعلاجية بالمستشفيات الجامعية بما يحقق أعلى مستوى من تطبيق معايير جودة الرعاية الصحية بهدف تقديم أفضل مستوى خدمة صحية لمرضى المحافظة.

شهد الافتتاح نائبا رئيس الجامعة الدكتور أحمد القاصد للدراسات العليا والبحوث والدكتورة نانسى أسعد للتعليم والطلاب، والدكتور محمود قورة عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، الدكتور محمد الصاوى المدير التنفيذى للمستشفى، الدكتور أحمد القرش مدير عام المستشفى، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والأطباء.