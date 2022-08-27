اليوم السابع
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أكرم القصاص
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وزير التعليم العالي: الهيكل الإداري للجامعات الأهلية سيشمل 3 نواب لرئيس الجامعة

السبت، 27 أغسطس 2022 05:40 م
وزير التعليم العالي: الهيكل الإداري للجامعات الأهلية سيشمل 3 نواب لرئيس الجامعة جانب من اللقاء
المنوفية - محمد فتحى

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عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، اجتماعًا مع مجلس جامعة المنوفية، بحضور الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية،أعضاء المجلس، والدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
 
وصرح د. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزير استعرض خلال الاجتماع رؤية الوزارة والخطة الاستراتيجية لإنشاء الجامعات الأهلية الجديدة، مشيرًا إلى أن الهيكل الإداري للجامعات الأهلية سيشمل 3 نواب لرئيس الجامعة (نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية - نائب رئيس الجامعة للعلاقات الدولية - نائب رئيس الجامعة لربط التوظيف بالبرامج الدراسية).
 
وأضاف المُتحدث الرسمي أن الوزير وجه بزيادة التعاون العلمي والبحثي مع الجامعات الدولية المرموقة، مؤكدًا على الدور الهام الذي تبذله جامعة المنوفية لتأهيل الطلاب للالتحاق بسوق العمل المُستقبلي، وذلك من خلال الكوادر العلمية المُتميزة للجامعة.
 
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزير وجه أيضًا بأهمية عقد الجامعات الحكومية والأهلية اتفاقيات تعاون مع الجامعات الأجنبية ذات التصنيف الدولي المتميز ، لتبادل الخبرات وصقل مهارات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، مؤكدًا على ضرورة استعداد الجامعات لبدء العام الدراسي الجديد 2022 - 2023.
 
وأضاف المُتحدث الرسمي أن الوزير أكد على أن الجامعات الأهلية ستطرح عددًا من البرامج الدراسية المُتميزة والحديثة خلال العام الدراسي القادم، مشيرًا إلى أن الجامعات ستقدم برامج دراسية بينية تواكب احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وتُلبي احتياجات وظائف المستقبل.
 
وزير-التعليم-العالى-داخل-جامعة-المنوفية
وزير التعليم العالى داخل جامعة المنوفية

وزير-التعليم-العالى-فى-جامعة-المنوفية
وزير التعليم العالى فى جامعة المنوفية

 


جامعة المنوفية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

مجلس جامعة المنوفية



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