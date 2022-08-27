وزير الأوقاف يجتمع بأئمة المساجد الكبرى لتكثيف الأنشطة الدعوية

كتب ـ على عبد الرحمن

عقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اجتماعا مع نخبة من أئمة المساجد الكبرى اليوم السبت بقاعة حراء، وذلك في إطار التواصل المستمر مع أئمة الوزارة، ولبحث تكثيف الأنشطة الدعوية وآليات بناء الخطبة العصرية، وقدم لهم وزير الأوقاف الشكر على ما يقدمونه من جهد، كما حثهم على بذل المزيد من الجهد وتكثيف الأنشطة الدعوية بمساجدهم.

وخلال اللقاء تم مناقشة بناء الخطبة العصرية ، كما تم إهداؤهم كتاب: "فن المقدمات والخواتيم"، وفيما يلى أسماء الأئمة المشاركين في الاجتماع:

الشيخ/ يسري محمود عزام إمام مسجد سيدنا عمرو بن العاص القاهرة.

الشيخ/ محمود محمد أحمد الأبيدي إمام مسجد السيدة فاطمة الزهراء بمدينة نصر القاهرة.

الشيخ/ على الله شحاته محمود الجمال إمام مسجد السيدة نفيسة القاهرة.

الشيخ/ أحمد سلامة عبد الرازق النجار إمام مسجد السيدة نفيسة القاهرة.

الشيخ/ عبد الله محمد عبد البصير العسقلاني إمام مسجد خلف العبور شرق القاهرة.

الشيخ/ أيمن أبو النصر ابو النصر إمام مسجد المغني الأنصار القاهرة.

الشيخ/ صفوت عبد الحليم شعبان رمضان إمام مسجد نصر الإسلام شرق القاهرة.

الشيخ/ شريف محمد لبيب فتحي إمام مسجد الأشراف القليوبية.

الشيخ/ أحمد عصام الدين فرحات إمام مسجد السيدة زينب القاهرة.

الشيخ/ محمد السيد أبو هاشم أحمد إمام مسجد السيدة زينب القاهرة.

الشيخ/ تامر جمال مصباح أبو شعيشع إمام مسجد الإيمان مدينة نصر القاهرة.

الشيخ/ فريد متولي إبراهيم السيد إمام مسجد عبد الفتاح قمر ببنها القليوبية.

الشيخ/ ياسر مغاوري عبد الحميد عمر إمام مسجد الفتح برمسيس القاهرة.

الشيخ/ أحمد دسوقي مكي إمام مسجد سيدنا الإمام الحسين القاهرة.

الشيخ/ عباس فتح عباس صالح إمام مسجد النور بالعباسية القاهرة.

الشيخ/ أحمد محمد عوض إمام مسجد سيدنا عمرو بن العاص القاهرة.

الشيخ/ محمد الكومي محمد المهدي إمام مسجد الرحمن الرحاب القاهرة.

الشيخ/ عبد الحميد رضوان عبد الحميد إمام مسجد الصديق النزهة القاهرة.

الشيخ/ إبراهيم عبد الستار عبد المنعم صابر إمام مسجد الاستقامة ميدان الجيزة.

الشيخ/ يوسف محمد محمد علي عثمان إمام مسجد الرشد بالعجوزة الجيزة.

الشيخ/ محمد عبد العال محمد عبد العال إمام مسجد مصطفى محمود بالمهندسين الجيزة.

الشيخ/ صالح منصور عبد الحميد عبد الهادي إمام مسجد أحمد الصغير القليوبية.

الشيخ/ محمود عطية السيد عبد الحافظ إمام مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر الجيزة.

الشيخ/ طاهر عبد الرءوف عبد العال محمد إمام مسجد نادي الصيد بالدقي الجيزة.