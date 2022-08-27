وزير الأوقاف ورئيس جامعة القاهرة يفتتحان دورة اللغة العربية للأئمة غدًا

كتب على عبد الرحمن

يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة دورة اللغة العربية للأئمة بمركز المؤتمرات بالمدينة الجامعية، غدا الأحد، لـ (50) إمامًا، والتى تستمر 5 أيام من الأحد 28/ 8/ 2022م حتى الخميس 1/ 9/ 2022م، فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف برفع كفاءة جميع العاملين بها فى مختلف المجالات، والتوسع فى برامج التدريب النوعى التراكمى المستمر، وفى ضوء اهتمامها باللغة العربية وأهميتها فى صقل لغة الأئمة والخطباء.

ووضعت وزارة الأوقاف، خطة مكبرة لتدريب جميع أئمة المساجد على عملية بناء الخطبة العصرية الحديثة من ناحية المبنى والمعنى وفن الإلقاء، وتبدأ الخطة يوم الأحد المقبل 28 أغسطس، وذلك بكلية الدعوة بالقاهرة لأئمة محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية بواقع 200 إمام يوميًا، وستشمل هذه الدورات الواعظات وخطباء المكافأة، ثم تنطلق الدورات تباعًا فى مختلف محافظات مصر.

وكشف الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الدينى، بوزارة الأوقاف، أن المرحلة الأولى تستهدف تدريب 5 آلاف إمام بالقاهرة الكبرى على يد أستاذة متخصصين فى كلية الدعوة، من خلال دورات اليوم الواحد، ويتضمن التدريب، تنمية مهارات الإمام والخطيب على بناء الخطبة العصرية الحديثة من ناحية المبنى والمعنى، والتأكيد على ضرورة أن تكون المقدمة والخاتمة تكون ملائمة لموضوع الخطبة.

وأوضح عبد العزيز فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن الدورة التدريبية ستشمل التركيز على ختام الخطبة وخاصة الدعاء بحيث يكون ملائم لموضوع الخطبة بعيدا عن المقدمات والخواتيم المحفوظة الطويلة، والتدريب على أن يٌلم الخطيب بموضوع الخطبة فى الوقت المحدد لها فى حدود 10 دقائق.