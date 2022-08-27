وزارة الطيران تشارك في فعاليات الملتقى الأول لشباب العاصمة الإدارية الجديدة

تشارك وزارة الطيران المدنى فى "الملتقى الأول لشباب العاصمة الإدارية الجديدة "، والذى يقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وتنظمه وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع مختلف الوزارات بعد غد الإثنين 29 أغسطس الجارى بمشاركة نحو 1500 شاب من ممثلى الوزارات والمؤسسات المختلفة.

تأتى هذه المشاركة فى إطار توجيهات الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى بضرورة المشاركة الفعالة للعاملين بقطاع الطيران فى مختلف الأنشطة والفعاليات الهامة التى تعد فرصة حقيقية، لتبادل الرؤى والخبرات والأفكار البناءة التى تسهم فى تنمية مهارات العاملين وتعزيز قدراتهم، وإعداد كوادر شبابية متميزة قادرة على تحمل المسئولية من أجل مستقبل واعد وأكثر إشراقاً للدولة المصرية الحديثة.

وتشارك وزارة الطيران المدنى فى الملتقى بوفد شبابى يمثل مختلف القطاعات، كما تقيم الوزارة معرضاً يتم من خلاله تقديم عرض توضيحى ومواد فيلمية ودعائية وتوزيع كتيبات تعريفية وبروشورات على الشباب المشاركين فى الملتقى، بهدف تعريفهم بأهم الأنشطة والخدمات التى تقدمها وزارة الطيران المدنى وهيئاتها وشركاتها التابعة بما يسهم فى تسليط الضوء على الدور الحيوى لقطاع الطيران المدنى فى تحقيق رؤية مصر 2030.

تتضمن فعاليات الملتقى جولة تعريفية لشباب الوزارات بأهم معالم العاصمة الإدارية الجديدة ومعرضا للمنتجات الوزارية لعرض أنشطة وخدمات الوزارات المشاركة.