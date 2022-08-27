هل تعانى من الكبد الدهني؟ عالجه بفيتامين ب 12 وحمض الفوليك

في الوقت الذي وصلت فيه مشكلات السمنة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، لم يكن ذلك مفاجئًا أن مرض الكبد الدهنى أصبح المرض مدعاة للقلق.
مرض الكبد الدهني نوعان - كحولي وغير كحولي، في حين أن الأول هو نتيجة للإفراط في تناول الكحول، فإن السبب الأخير يرجع إلى الدهون الزائدة في الكبد بسبب تناول الدهون المشبعة والمتحولة.
وفقا لموقع " Healthline"، يمكن أن يصاب الأشخاص عبر الفئات العمرية بهذه الحالة - وبينما يمكن أن تساعد التغييرات الغذائية في تصحيح الحالة ، حددت دراسة جديدة عنصرًا غذائيًا يمكن أن يكون مفتاحًا للوقاية.
كشفت دراسة حديثة في مجلة أمراض الكبد أن استخدام فيتامين ب 12وحمض الفوليك يمكن أن تساعد في مكافحة مرض الكبد الدهني غير الكحولي، عند التقييم ، اكتشف الخبراء أن استخدام هذه العناصر الغذائية معًا يمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب والتندب الناجم عن المرض وإبطاء تقدمه أيضًا.
كيف فيتامين فيتامين ب 12 وحمض الفوليك يساعدان في علاج الكبد الدهني
يشير الكبد الدهني إلى تراكم الدهون في الكبد والذي لا علاقة له بتعاطي الكحول، في بعض الناس ، يسبب التهابا وتندب شديدة تعرف باسم تليف الكبد.
بسبب هذه الحالة ، يتم استبدال خلايا الكبد السليمة بنسيج ندبي، ووفقًا لدراسة سريرية حديثة ، فإن تلف الكبد ناتج عن تدهور في17- دواء وهو بروتين مسؤول عن نقل وهضم الدهون ودعم عملية التمثيل الغذائي الصحية، نقص هذا البروتين يمنع إزالة الخلايا التالفة والميتة.
يعمل فيتامين ب 12 وحمض الفوليك عن طريق زيادة مستويات التركيب 17 في الكبد لعكس التندب واستعادة وظائفه، حاول تناول المكملات لتحقيق نفس الشيء أو زيادة تناولك للأطعمة التالية:
البقوليات
البيض
الخضار الورقية الخضراء
أعضاء حيوانية
سمك
منتجات الألبان
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