هل تعانى من الكبد الدهني؟ عالجه بفيتامين ب 12 وحمض الفوليك

كتبت إيناس البنا

في الوقت الذي وصلت فيه مشكلات السمنة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، لم يكن ذلك مفاجئًا أن مرض الكبد الدهنى أصبح المرض مدعاة للقلق.

مرض الكبد الدهني نوعان - كحولي وغير كحولي، في حين أن الأول هو نتيجة للإفراط في تناول الكحول، فإن السبب الأخير يرجع إلى الدهون الزائدة في الكبد بسبب تناول الدهون المشبعة والمتحولة.

وفقا لموقع " Healthline"، يمكن أن يصاب الأشخاص عبر الفئات العمرية بهذه الحالة - وبينما يمكن أن تساعد التغييرات الغذائية في تصحيح الحالة ، حددت دراسة جديدة عنصرًا غذائيًا يمكن أن يكون مفتاحًا للوقاية.

كشفت دراسة حديثة في مجلة أمراض الكبد أن استخدام فيتامين ب 12وحمض الفوليك يمكن أن تساعد في مكافحة مرض الكبد الدهني غير الكحولي، عند التقييم ، اكتشف الخبراء أن استخدام هذه العناصر الغذائية معًا يمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب والتندب الناجم عن المرض وإبطاء تقدمه أيضًا.

كيف فيتامين فيتامين ب 12 وحمض الفوليك يساعدان في علاج الكبد الدهني

يشير الكبد الدهني إلى تراكم الدهون في الكبد والذي لا علاقة له بتعاطي الكحول، في بعض الناس ، يسبب التهابا وتندب شديدة تعرف باسم تليف الكبد.

بسبب هذه الحالة ، يتم استبدال خلايا الكبد السليمة بنسيج ندبي، ووفقًا لدراسة سريرية حديثة ، فإن تلف الكبد ناتج عن تدهور في17- دواء وهو بروتين مسؤول عن نقل وهضم الدهون ودعم عملية التمثيل الغذائي الصحية، نقص هذا البروتين يمنع إزالة الخلايا التالفة والميتة.

يعمل فيتامين ب 12 وحمض الفوليك عن طريق زيادة مستويات التركيب 17 في الكبد لعكس التندب واستعادة وظائفه، حاول تناول المكملات لتحقيق نفس الشيء أو زيادة تناولك للأطعمة التالية:

البقوليات

البيض

الخضار الورقية الخضراء

أعضاء حيوانية

سمك

منتجات الألبان