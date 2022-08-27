نائب محافظ الإسماعيلية يتابع ميدانيًا عددا من المشروعات الخدمية بمركز فايد

الإسماعيلية- صبرى غانم

قام المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم السبت، بجولة ميدانية بمركز و مدينة فايد؛لمتابعة عدد من المشروعات الخدمية ميدانيًا، لخدمة المواطنين بمركز و مدينة فايد و القُرى التابعة له.

و ذلك بحضور النائب سامي سليم عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، ومجدي جاهين نائب رئيس مركز و مدينة فايد، و المهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق و النقل بالإسماعيلية، و المهندس مارون إسحاق استشاري التخطيط المروري بإدارة مرور الإسماعيلية، و عدد من القيادات التنفيذية و ممثلي الجهات المعنيَّة.

و بدأ نائب محافظ الإسماعيلية جولته الميدانية، بتفقد مشروعات الرصف بمدينة فايد، بمنطقة مستشفى فايد العام و المصالح الحكومية و ديوان عام مركز و مدينة فايد، موجهًا بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال بالتوازي مع إنهاء كافة المرافق.

و قام نائب المحافظ بالتوجه لقرية فنارة؛ لمتابعة سير العمل و الموقِف التنفيذي لشبكة تجفيف المياه الجوفية و السطحية بالمجاورة 14، و التي أنهت معاناة مواطني قرية فنارة من ارتفاع منسوب المياه بالمنطقة لفترات طويلة.

و وجَّه نائب محافظ الإسماعيلية بسرعة استكمال أعمال الشبكة بالمجاورة 14 بشكل كامل، للقضاء على المشكلة بشكل جذري، بالإضافة لتركيب عدد من كشافات الإنارة العامة بالمنطقة بناءً على طلب عدد من المواطنين الذين تم الالتقاء بهم خلال تفقُّد المنطقة.

تلا ذلك تفقد نائب المحافظ و مرافقوه منطقة "فنارة البثينة" ؛ لدراسة إنشاء كوبري مشاه بديلًا للصالات على ترعة السويس؛ للحفاظ على أرواح المواطنين و ممتلكاتهم أثناء حركتهم بين ضفتي الترعة، استكمالا لخطة المحافظة في إنشاء 13 كوبري مشاة على ترعتي السويس و المنايف بديلًا للصالات.

و من بعدها توجه "عصام" لمصرف الملاريا؛ لبحث شكوى المواطنين بالمنطقة من ارتفاع منسوب المياه بالمصرف، و على الفور وجه نائب محافظ الإسماعيلية مديرية الري بالإسماعيلية، بسرعة البدء من غدًا الأحد في تطهير المصرف، و تسليك فتحات الصرف على البحيرة، لإنهاء المشكلة بشكل عاجل و جذري.

و في نهاية الجولة، تفقد "عصام" مشروع إنشاء طريق بر أيسر ترعة السويس، و الذي تقوم مديرية الطرق و النقل بالمحافظة بتنفيذه على مرحلتين الأولى، بداية من طريق أم كلثوم و مرورًا بأبوعطوة حتى قرية عين غصين في حدود مركز و مدينة الإسماعيلية ، أما المرحلة الثانية، بداية من كوبري أبوسميحة الفاصل بين مركزي الإسماعيلية و فايد و حتى قرية هويس سرابيوم بإجمالي أطوال 12 كم.