مياه الشرب بسوهاج تحصل على شهادة إعداد دراسات سلامة ومأمونية المياه والصرف

كتب أحمد حسن

أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، حصول الشركة على شهادة اعداد دراسات سلامة ومامونية مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك عن العام 2021/2022، مشيرا إلى أن منهجية سلامة ومأمونية مياه الشرب وتداول الصرف الصحى تشمل تقييم وإدارة المخاطر المحتملة والإجراءات التصحيحية بهدف تحييدها ومتابعة جودة المياه المنتجة في كل مراحل التنقية لضمان تقديم خدمة متميزة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وأشار الكيميائي منصور صابر علي، رئيس قطاع المعامل والجودة، أن الشركة القابضة رائدة فى مجال إعداد خطط سلامة ومأمونية المياه وتداول الصرف الصحي وأن شهادة الاعتماد اصبحت ضرورة قصوى للحفاظ على صحة المجتمع ومتابعة المخاطر المجتمعية وأن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى تقوم حالياً باعداد خطط تنفيذية للإجراءات التصحيحية الناجمة عن دراسات المأمونية.

جدير بالذكر أن العديد من محطات مياه الشرب بسوهاج حصلت على شهادة سلامة ومأمونية المياه ومنها محطة مياه ادفا واولاد نصير بمركز سوهاج ومحطة مياه المنشاه المرشحة ومحطة الترشيح الطبيعي لضفاف الأنهار بالمنشاه ومحطة مياه المنشاة النقالى ومحطة اولاد الشيخ المدمجة بدار السلام ومحطة مياه الكتكاتة النقالى ومحطة مياه العوامية السطحية بساقلتة، وأن الشركة تسعى لحصول كافة المحطات على تلك الشهادة هذا بالإضافة إلى شهادة مأمونية تداول الصرف الصحي لمحطات معالجة الصرف الصحى.