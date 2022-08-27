مصر تنشئ أول وحدة بنك حيوى فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

كتب زكى القاضى

فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، لتنفيذ مشروع الجينوم المرجعى للمصريين والذى تم الإعلان عنه فى مارس 2021، قامت القوات المسلحة بإنشاء أول وحدة بنك حيوى (Bio Bank) أوتوماتيكياً بالكامل فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا داخل مركز البحوث الطبية والطب التجديدى للقوات المسلحة، وذلك بالتعاون مع شركتى أسكيون Askion الألمانية، و ميرا لاب Miralab المصرية .

وتتمثل أهمية وحدة البنك الحيوى فى قدرته على حفظ وتخزين جميع أنواع العينات المستخدمة فى البحث العلمى لسنوات طويلة، مما يسهم فى تسهيل عملية دراسة العينات الحيوية دون الخوف من تلفها .

يأتى هذا الإنجاز الجديد من منطلق حرص القيادة السياسية على الإرتقاء بمنظومة البحث العلمى فى مصر وفى ظل الجمهورية الجديدة .







