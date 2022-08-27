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مصر تدعو جميع الأطراف الليبية إلى وقف التصعيد وتغليب لغة الحوار

السبت، 27 أغسطس 2022 10:36 م
مصر تدعو جميع الأطراف الليبية إلى وقف التصعيد وتغليب لغة الحوار السفير أحمد حافظ
كتب أحمد جمعة

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صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ بأن مصر تدعو جميع الأطراف والقوى الوطنية والمكونات الاجتماعية الليبية إلى وقف التصعيد وتغليب لغة الحوار وتجنب العنف وضبط النفس حقناً للدماء، مؤكداً على ضرورة حماية المدنيين وتحقيق التهدئة بما يحفط للشعب الليبي الشقيق أمنه واستقراره ومقدراته ويعلي المصلحة العليا للبلاد. 
 
 
كما أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عن حرص مصر على توصل الأشقاء الليبيين إلى حل ليبي ليبي توافقي على نحو يلبي تطلعاتهم ورؤيتهم للإنطلاق نحو المستقبل ويحقق الاستقرار المنشود في ليبيا.

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