اليوم السابع
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مصرع طفل غرقا سقط بإحدى الترع في العسيرات جنوب محافظة سوهاج

السبت، 27 أغسطس 2022 10:15 ص
مصرع طفل غرقا سقط بإحدى الترع في العسيرات جنوب محافظة سوهاج غرق - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

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استقبل مستشفى العسيرات المركزى شمالى محافظة سوهاج، طفلا في الثانية عشر من العمر جثة هامدة، على إثر تعرضه لحادث غرق، عقب سقوطه بالترعة المجاورة لأرضهم الزراعية، أثناء السير على حافتها.
 
بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد أن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق"، ولا توجد شبهة جنائية.

كان اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة العسيرات، يفيد بغرق طفل بإحدى الترع في دائرة المركز، وتم انتشال الجثة بمعرفة الأهالى وتم نقلها للمستشفى المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة العسيرات بوصول الطفل حمام ا خ ز 12 سنة  ويقيم دائرة المركز إلى مستشفى العسيرات المركزى " جثة هامدة " إدعاء غرق.

وبسؤال والده المدعو أحمد خ ز ر 49 سنة مزارع، ويقيم بذات الناحية، بأنه أثناء سير نجله علي حافة الترعة المجاورة لأرضهم الزراعية بذات الناحية، انزلقت قدمه وسقط بها مما أدي لغرقه ووفاته ونفي الشبهة الجنائية وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق " ولا توجد شبهة جنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.

 

 

 


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