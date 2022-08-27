مصرع طفل غرقا سقط بإحدى الترع في العسيرات جنوب محافظة سوهاج

كان اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة العسيرات، يفيد بغرق طفل بإحدى الترع في دائرة المركز، وتم انتشال الجثة بمعرفة الأهالى وتم نقلها للمستشفى المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة العسيرات بوصول الطفل حمام ا خ ز 12 سنة ويقيم دائرة المركز إلى مستشفى العسيرات المركزى " جثة هامدة " إدعاء غرق.

وبسؤال والده المدعو أحمد خ ز ر 49 سنة مزارع، ويقيم بذات الناحية، بأنه أثناء سير نجله علي حافة الترعة المجاورة لأرضهم الزراعية بذات الناحية، انزلقت قدمه وسقط بها مما أدي لغرقه ووفاته ونفي الشبهة الجنائية وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق " ولا توجد شبهة جنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.