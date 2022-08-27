مصرع طفل صعقا بالكهرباء في مبرد هواء جنوب الأقصر

الأقصر - أحمد مرعى

لقي طفل يبلغ من العمر 6 سنوات مصرعه صعقا بالكهرباء، في مبرد هواء بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، وتم نقل جثمانه لمشرحة مستشفى إسنا لفحصها وتسليمه لذويه والتصريح بالدفن، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقى اللواء دكتور هشام العشماوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاقصر، إخطارًا من مركز شرطة إسنا يفيد بمصرع الطفل "عمر. ع. أ" يبلغ من العمر 6 سنوات، صعقا بالكهرباء في مبرد هواء بقرية كيمان المطاعنة بمدينة إسنا، وانتقلت سيارة إسعاف لمنزل الأسرة وتم نقل جثمانه لمشرحة مستشفى إسنا لفحصها وتسليمه لذويه والتصريح بالدفن، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

يذكر أنه كان قد لقى مواطن مصرعه بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، بطعنات قاتلة على يد خطيب ابنته، وذلك عقب مشادة كلامية بينهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي اللواء هشام العشماوي مدير أمن الأقصر، إخطارًا من مركز شرطة إسنا، يفيد بمصرع "ع .ع.ا" 60 سنة، على يد ابن شقيقه وخطيب ابنته ويدعي "م.ع" 25 سنة، وذلك أثناء مشادة كلامية بينهما بسبب خلافات عائلية، أدت إلي قيام ابن الأخ بطعن العم 60 طعنة بالرقبة والصدر والبطن، بسلاح أبيض "سكين" بالرقبة والصدر والبطن.

وعقب الحادث نشبت مشاجرة بين أبناء العمومة نتج عنها إصابة الجاني بسحجات وكدمات وجروح متفرقة، وتم على الفور نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى لانتداب الطبيب الشرعي وتقرر استخراج تصريح بالدفن.