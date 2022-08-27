مصرع طفل سقطت عليه سيارة أثناء تصليحها فى دسوق

كفر الشخ - محمد سليمان

لقى طفل مصرعه، لسقوط سيارة عليه أثناء تصليحها، بإحدى قرى مركز دسوق، وجرى نقل جثمانه لمشرحة مستشفى دسوق العام.

تلقى اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدى، مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العميد هيثم عبد المقصود، رئيس فرع البحث الجنائى لغرب كفر الشيخ، " دسوق وفوه ومطوبس، يفيد بمصرع عبد الرحمن محمد شهاب، 8 سنوات، لسقوط سيارة عليه أثناء تصليحها، بإحدى قرى مركز دسوق، وجرى نقل جثمانه لمشرحة مستشفى دسوق العام،تحت تصرف النيابة.