مصرع طفل تناول "صبغة كحل" أثناء لهوه في الخانكة.. والنيابة تصرح بالدفن

القليوبية إبراهيم سالم

لقي طفل مصرعه، إثر تناوله صبغة حجر أسود "كحل"، وذلك أثناء لهوه بأحد غرف المنزل في منطقة القلج دائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، جرى نقل الطفل لمستشفى الدمرداش بالقاهرة لسرعة إنقاذه، إلا أنه لقي مصرعه أثناء محاولة إسعافه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة، وشيع الأهالي الجثمان لمثواه الأخير وسط حالة شديدة من الحزن على رحيله.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد ورود بلاغ من والد طفل، يفيد وفاة نجله إثر تناوله صبغة حجر أسود "كحل"، وذلك أثناء لهوه بأحد غرف المنزل بمنطق القلج دائرة المركز.

على الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين وفاة الطفل "م إم"، يبلغ من العمر حوالي عامين، إثر تناوله صبغة حجر أسود "كحل"، وذلك أثناء لهوه بأحد غرف المنزل بمنطق القلج دائرة المركز حضر، وجرى نقل الطفل لمستشفى الدمرداش بالقاهرة إلا أنه توفي أثناء محاولة إسعافه وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بالدفن عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي.