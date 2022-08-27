مصرع طفل أسفل عجلات سيارة ميكروباص أثناء إصلاح كاوتش السيارة

كفر الشيخ – محمد سليمان

لقى طفل مصرعه أسفل سيارة ميكروباص أثناء إصلاح كاوتش السيارة، وجرى نقل جثمانه لمشرحة مستشفى دسوق العام حيث تلقى اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العميد هيثم عبد المقصود، رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، دسوق وفوه ومطوبس، يفيد بورود إشارة من نقطة شرطة المستشفى، بمصرع طفل يبلغ من العمر 8 سنوات أسفل سيارة كان يقوم الطفل برفعها مستخدمًا جهاز بورشة تصليح الكاوتش الذي يعمل به، إلا أن السيارة سقطت عليه وأودت بحياته.

بانتقال الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ بمدينة دسوق والفحص وسؤال صاحب ورشة إصلاح الكاوتش، أكد بأن الطفل كان يقوم باستخدام أحد أجهزة الورشة، كوريك، لرفع سيارة ركاب من أجل إصلاح عطل بالسيارة، إلا أن السيارة سقطت على الطفل وأصيب بإصابات بالغة ليجري نقله إلى مستشفى دسوق العام ويؤكد الأطباء أنه فارق الحياة.

كما تبين أن الطفل يدعى عبدالرحمن محمد شهاب، عمره 8 سنوات، ويحرر بذلك محضر بقسم شرطة دسوق، وجاري العرض على جهات التحقيق التي صرحت بدفن الطفل بمعرفة أهليته عقب توقيع الكشف الطبي الظاهري عليه.