اليوم السابع
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السبت، 27 أغسطس 2022 04:43 م
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مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية يختتم دورة تدريب المقبلين على الزواج

السبت، 27 أغسطس 2022 04:33 م
مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية يختتم دورة تدريب المقبلين على الزواج مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية
كتب ــ لؤى على

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اختتم مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية دورته لتأهيل وتدريب المقبلين على الزواج، ضمن برنامجه للتوعية الأسرية والمجتمعية، حاضر فيها نخبة من المحاضرين المتخصصين الشرعيين والنفسيين.
 
وأوضح المحاضرون خلال الدورة التي شهدت تفاعلًا كبيرًا من المتدربين، العديد من المفاهيم والأحكام الدينية والمبادئ المجتمعية حول الزواج، كاكتساب مهارات التعامل بين الزوجين، وضوابط العلاقات الأسرية، فضلا عن شكل العلاقة الصحيح بين الرجل والمرأة، وطبيعة الحب قبل الزواج، وأثر المشاعر على صحة الاختيار، وغيرها من المواضيع المهمة للمقبلين على الزواج.
 
وكان قد افتتحت بمقر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في مشيخة الأزهر الشريف فعاليات وأنشطة عدد من الدورات لتأهيل المقبلين على الزواج ضمن سلسلة جديدة لتدريب المقبلين على الزواج، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر الشريف، ولا زالت الأنشطة تترى من أجل بناء بيت سعيد قادر على العطاء وتخطي الصعاب التي تهدد استقرار الأسرة.
 
ويتيح المركز لراغبي الحضور واجتياز دورات تأهيل المقبلين على الزواج التسجيل، عبر الاتصال على هاتف رقم: 19906، أو من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية.

الازهر للفتوى

شيخ الازهر

المقبلين علي الزواج

الاسكندرية



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