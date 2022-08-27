مرصد الأزهر: دعم المحتل لانتهاكات المقدسات دليل على زيف ادعاءاته بحرية العبادة

كتب ــ لؤى على

جدد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف دعوته للمنظمات الدولية المعنية للتصدي لانتهاكات الكيان الصهيونى السافرة للمقدسات الدينية، التي تعبر عن كذب وزيف ادعاءات الكيان المحتل حيال دعمه لحرية العبادة وقيم التعايش والسلام.

وأشار المرصد إلي قيام مستوطنة بنشر صور بزي غير لائق لها على وسائل التواصل الاجتماعي من داخل باحات الأقصى الشريف، وذلك خلال اقتحامات المستوطنين المتكررة لهذه البقعة الطاهرة؛ مما أثار على الفور استياء رواد تلك الوسائل، معبرين عن انتقادهم لتصرفها ولتصرفات المستوطنين بوجه عام.

يأتي تصرف المستوطنة الصهيونية في ظل الاقتحامات المستمرة لباحات الأقصى الشريف، منتهكين لحرمته وسط ادعاءات ومزاعم باطلة من جانبهم بوجود أنقاض هيكلهم المزعوم تحته. كما يلقى هؤلاء المستوطنون دعمًا كبيرًا من جانب القوات الصهيونية وحكومة الكيان المحتل.